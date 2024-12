Casertanews.it - Auto si ribalta allo svincolo, traffico paralizzato sulla Statale

Leggi su Casertanews.it

A causa di un incidente stradale è stato chiuso lodi accessoNola-Villa Literno, in direzione Villa Literno, al km 29,000, per i veicoli provenienti dall’strada A1. L’incidente, che ha coinvolto un veicolo che si èto, non ha provocato feriti. Al momento si.