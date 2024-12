Atalanta-Real Madrid 2-3 Bellingham e Vinicius lanciano i Blancos

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Gol e spettacolo al Gewiss Stadium. L'perde 3-2 contro il, ma a fine partita è pioggia di applausi per la squadra di Gasperini, riuscita a tenere testa aidi Ancelotti per 90 minuti. Per gli spagnoli, ora a quota 9, sono tre punti necessari in ottica qualificazione. Per la .