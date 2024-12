Ecodibergamo.it - Atalanta, cinque gol contro il Caravaggio ma Cuadrado e Scalvini restano ai box

CALCIO. Mercoledì 11 dicembre i nerazzurri hanno ripreso la preparazione in vista della gara di sabato 14 (alle 15) a Cagliarii rossoblù. Il colombiano e il difensore non recuperano: non ci saranno in Sardegna.