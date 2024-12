Iltempo.it - Arrestato il camionista che ha investito una donna e i suoi gemellini sulle strisce

Leggi su Iltempo.it

È stato individuato, bloccato eper omicidio stradale ilche ha travolto e ucciso unadi 34 anni a Milano e poi è scappato. La vittima, madre di duedi un anno e mezzo, stava attraversando la stradapedonali e con il semaforo verde, quando è stata travolta dal camion, che girava a destra all'incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra, in zona fiera. Illesi i due figli e la madre della 34enne, che spingeva in quel momento il passeggino. L'incidente – la vittima è unaperuviana - è accaduto questa mattina alle 9.30: il conducente dell'autocarro, mentre deviava a destra, non si sarebbe reso conto della presenza della