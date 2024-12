Quotidiano.net - Argentina: Milei, 'nel 2025 elimineremo 90% tasse federali'

Il presidente argentino Javierha annunciato per iluna profonda riforma fiscale che eliminerà il 90% delle imposte nazionali. Lo ha reso noto durante un discorso trasmesso a reti unificate in occasione dell'anniversario di un anno dall'insediamento. Il leader ultraliberista, rivolto al Paese, ha celebrato i risultati del programma di aggiustamento macroeconomico messo in atto nel 2024 che - afferma - "ha consentito un risparmio equivalente a 15 punti del prodotto interno lordo".ha poi assicurato che nel suo secondo anno di governo la cosiddetta 'motosega' sulla spesa pubblica andrà ancora più a fondo per arrivare ad "uno Stato più piccolo più efficiente e più economico". "Dobbiamo eliminare ancora molte cappe geologiche dello Stato", ha detto, assicurando che parallelamente andrà avanti anche il programma di deregulation che punta ad aumentare la produttività.