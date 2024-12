Ilpiacenza.it - Appuntamenti 13 e 14 dicembre al punto informativo di Africa Mission

Leggi su Ilpiacenza.it

Si avvicina il Natale ed entra nel vivo il calendario diin programma al “di”.Nello spazio in via San Giovanni 5, in pieno centro a Piacenza, sono previsti tre: il primo è una lettura animata di favolene destinata ai bambini.