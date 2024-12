Unlimitednews.it - Apicoltura, 10 milioni di aiuti per le aziende del settore

ROMA (ITALPRESS) – Raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto del Ministero delle politiche agricole che riguarda gli interventi a sostegno della filiera apistica e con il quale saranno stanziate risorse pari a 10. Ne dà notizia il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, che ha parlato di “un’importante risposta alla filiera, alle prese ormai da tempo con una crisi economica a cui hanno contribuito più elementi, dagli effetti delle conseguenze dei cambiamenti climatici fino alla concorrenza sleale di prodotti importati e venduti a bassissimo prezzo. Il decreto definisce finalità, criteri e modalità di utilizzo delle risorse, pari a 10di euro, relative al “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, destinate a concedere un aiuto una tantum, finalizzato al ristoro delleaventi alla data del 31 dicembre 2023 un numero di alveari non inferiori a 105, come risultanti dalla Banca dati nazionale zootecnica.