Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 11 dicembre

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 11Leander, sollevato dall’esito positivo, chiede a Eleni di tornare insieme. Tuttavia, Eleni lo respinge, affermando di essere felice con Julian. Nonostante la delusione, Leander nota che Eleni indossa ancora il braccialetto che le aveva regalato, riaccendendo in lui la speranza di una riconciliazione futura.: Deborah Müller-Filmografia2010: Anafora2011: Quasi negativo (lungometraggio)2014: White-Blue Tales (serie TV)2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)2015:(serie TV)2016: Country Crime – resa dei conti finale2016: Hubert e Staller (serie TV)2018: I soccorritori di montagna (serie TV)2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)2019: Non sei serio! (commedia)2020-2022:(serie TV)2022: file numero XY .