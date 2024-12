Avellinotoday.it - Angelo non doveva cadere nel vuoto: basta morti sul lavoro

Era il 10 Dicembre 2024esce di casa per andare a lavorare, poi “qualcuno” ha comunicato a sua moglie e ai suoi figli che non sarebbe più rientrato.Ancora una volta si muore di, ancora una volta inizia il solito brutto iter finalizzato a comprendere le cause: cosa è venuto meno.