Andrea Bocelli 30 | The Celebration su Canale 5 l’evento che celebra il tenore

Si chiama30: Thein due puntate cheil trentesimo anniversario nella musica delitaliano famoso in tutto il mondo. Uno show di scena presso il Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana, sua città natale, con la conduzione di Michelle Hunziker.Gli ospiti in scaletta nella prima puntata di staseraLo spettacolo, realizzato lo scorso luglio, vedràesibirsi nel suo celebre repertorio ma non mancheranno anche momenti inediti e duetti, che lo vedranno protagonista sul palco con molti ospiti, tra cui i figli Amos, Matteo e Virginia. Attesi alla prima puntata, inoltre:Zucchero, Placido Domingo, José Carreras, Giorgia, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Christian Nodal, Shania Twain.