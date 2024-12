Vanityfair.it - Amalia d'Olanda, una stella che brilla al banchetto in onore del presidente del Portogallo

Leggi su Vanityfair.it

La principessa d'Orange per l'occasione ufficiale ha scelto un look regale composto da uno scintillante cape dress abbinato alla tiara che madre indossò il giorno delle nozze. Maxima a sua volta recupera un abito da sera rosso come omaggio alla bandiera del paese ospite