Palermotoday.it - Almaviva, si teme il triste epilogo: "Per 300 lavoratori palermitani si prospetta il licenziamento collettivo a fine anno"

“Il governo nazionale sta riuscendo nell’intento di far licenziare tutti i 490di Almavia, non introducendo nessuna azione concreta e demandando alle regioni la risoluzione di una vertenza così importante. In tutto ciò, ancora più assordante è il silenzio del presidente della Regione.