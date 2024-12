Repubblica.it - Almanacco di oggi, 11 dicembre: Solzhenitsyn, lo scrittore amato da Putin

Con le sue opere ha fatto conoscere al mondo la realtà della repressione in Unione Sovietica. Vinse il Nobel ma lo ritirò solo dopo essere stato espulso dall'U. Si stabilì in America, ma non diventò mai un alfiere dei valori liberali e democratici