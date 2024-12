Forlitoday.it - Allegni in giunta, il Pd: "Il Forlivese rappresentato in modo forte e coesa in Regione, si apre una nuova fase"

Leggi su Forlitoday.it

Diverse le manifestazioni di congratulazioni per la nomina di Gessicaad assessora regionale alla Cultura. A nome del Pd comunale di Forlì scrive in una nota il segretario comunale Michele Valli.“La nomina di Gessicacome assessora regionale è un importante riconoscimento per il.