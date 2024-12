Ilfoglio.it - Aldo Grasso non è un critico, è uno scienziato

Leggi su Ilfoglio.it

A proposito di Report, fiore all’occhiello del progressismo più imbecille, e del suo sacerdote Sigfrido Ranucci, amatissimo dallo stesso, leggiamo: “Ma è giornalismo del servizio pubblico mandare in onda una conversazione tra la moglie furibonda e un marito che pavidamente accampa scuse? (nell’ultimo Report, n.d.r.). E’ uno scoop o solo una mascalzonata? Che cosa c’entra quel dialogo con l’informazione?”. Alle quali domande si aggiunge: “Vergognosa inchiesta di Luca Bertazzoni, non nuovo a questi servizi”; e poi: “Non è la prima volta che Report di Sigfrido Ranucci s’ncanaglisce con audio rubati, interviste con telecamere nascoste, pedinamenti stradali, con questa spazzatura spacciata per giornalismo d’inchiesta”; e poi: “Una cialtronata”; e infine “questo finto giornalismo d’assalto (togliamo pure giornalismo) non aggiunge nulla di nuovo, se non discredito sul servizio pubblico”.