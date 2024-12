Quicomo.it - Al via la gara da 20 milioni di euro per il teleriscaldamento, ma intanto ComoCalor è stata multata per 286mila euro

Leggi su Quicomo.it

Proprio ieri Comune di Como aveva indetto la procedura direlativa all’affidamento in concessione del servizio di. E sempre ieri, la società che finora lo ha sempre gestito in città,, èdall’Autoritànte della Concorrenza e del Mercato per 286.