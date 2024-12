Calcionews24.com - Ajax Lazio, domani in Europa League un inedito europeo: mai affrontate prima

Leggi su Calcionews24.com

sarà unavolta nella storia delle due squadre: lanceri e biancocelesti non si sono maiin nessuna competizione europea Quella diintrasarà una partita assolutamente inedita. Le due squadre, sicuramente non nuove alle competizione europee nella loro storia infatti non si sono mai. .