Padovaoggi.it - Aggressioni al personale sanitario, proposto in Regione un protocollo a loro tutela

Leggi su Padovaoggi.it

«Gli operatori sanitari sono in prima linea ogni giorno per garantire la nostra salute e meritano protezione e rispetto. È tempo di agire con misure concrete per fermare leche mettono a rischio non solo lasicurezza, ma l’intero sistema», dichiara il Vicepresidente del.