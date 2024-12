Ilgiorno.it - Addetti pulizie e gruista. Trova autista-magazziniere

, 2 posti. Requisiti: esperienza, patente B, automuniti. Mansioni: pulizia in particolare dei vetri. Contratto: tempo determinato con possibile stabilizzazione. Sede di lavoro: Brescia. Candidature: inviare il curriculum a [email protected] e, per conoscenza, a [email protected] , indicando il codice di riferimento 40033, 1 posto. Requisiti: certificato di abilitazione all’uso di gru (patentino), patente B. Preferibile esperienza, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro, automuniti. Contratto: indeterminato o determinato. Sede di lavoro: Gianico. Candidature: inviare cv a [email protected] e per conoscenza a [email protected] indicando codice 39893, 1 posto. Requisiti: esperienza. Mansioni: trasporto di capi di abbigliamento in vari negozi della provincia, scaricare/caricare i capi nel furgone.