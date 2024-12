Abodi | Nuove regole Wada sul doping? Caso Sinner ha scosso coscienze

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Ledella? Da un lato verrebbe da dire non è mai troppo tardi. Dall’altro, se arrivati a questa conclusione perché non applicarla da subito anche se ormai il fatto è accertato. Siamo in una zona di frontiera". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea .