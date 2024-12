A Natale un libro speciale | Gigi Buffon con Cadere rialzarsi cadere rialzarsi

Leggi su Mondouomo.it

Un bagno di folla, con più di seicento persone, ha accolto Gianluigi, il super portiere della Nazionale, il 7 dicembre a Peccioli, in provincia di Pisa. Presso la Galleria dei Giganti, per la rassegna “Alibri per te”, è arrivato sul palco con Francesco Costa per presentare il suo: “, .