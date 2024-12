Tpi.it - A che ora inizia Andrea Bocelli 30 – The Celebration: l’orario d’inizio dello show su Canale 5

A che ora30 – Thesu5, durata, quanto dura, quando finisceA che ora30 – The? Si tratta di due serate evento, in onda su5 l’11 e il 18 dicembre 2024, alle ore 21.30 in prima visione per ripercorrere con straordinari concerti e grandi ospiti i 30 anni di carriera di. Appuntamento in prima serata intorno alle 21.30, subito dopo il tradizionale appuntamento con Striscia la notizia. I concerti sono stati registrati a luglio nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. I telespettatori di5 saranno guidati da Michelle Hunziker in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista divenuto una vera e propria icona internazionale.