A 45 anni dal furto la "Madonna del Melograno" torna a casa

AGI - La "con Bambino e San Giovno", nota come "del", attribuita al pseudo Pier Francesco Fiorentino (1444-1499), èta a. La preziosissima tempera su tavola del '400 oggi è stata riconsegnata dai Carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale al Museo civico di Gubbio (Perugia), proprietario del dipinto trafugato da ignoti nella notte tra il 18 e il 19 marzo del 1979: i ladri-acrobati, aiutandosi con una corda da alpinista, si erano calati per una trentina di metri da una delle finestre più alte della Pinacoteca portando via la tavola, inizialmente accostata alla scuola di Filippo Lippi e poi attribuita al suo seguace Pier Francesco Fiorentino. In tutti questii Carabinieri tutela patrimonio culturale non hanno mai smesso di cercarla, in Italia e all'estero, anche con 'annunci' sui mass media e in tv, in programmi come il "Maurizio Costanzo Show" e "Chi l'ha visto?", fino al recupero avvenuto il mese scorso, direttamente dalle mani dell'uomo che ne era entrato in possesso ignorandone il reale valore e che in assoluta buona fede aveva contattato i Carabinieri per saperne di più.