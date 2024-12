Lanazione.it - Ztl in centro. Da giovedì fino a Pasqua

Cambia la viabilità neldi Bucine per rivitalizzare il commercio. Lo ha deciso l’amministrazione comunale su richiesta degli esercenti e così dal 12 dicembre etorna in via sperimentale nelle vie Roma e Niccolò Angeli il doppio senso di circolazione. Occhio, allora, alle modifiche, a partire dal divieto di sostare su entrambi i lati del tratto di via Roma compreso tra le vie del Teatro e Angeli, anche questa interdetta al parcheggio. Si potrà lasciare il proprio veicolo per un’ora solo nei 3 stalli compresi tra i numeri civici 21 e 23 di via Roma, mentre in piazza del Popolo un posto sarà riservato ai disabili. Istituito inoltre il senso unico alternato nel segmento tra le vie del Teatro e della Stazione e abolito l’obbligo di precedenza in via Angeli all’incrocio con piazza Menotti.