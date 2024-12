Inter-news.it - Yildiz: «Dopo la doppietta all’Inter è cambiato qualcosa. Cresciuto»

intervenuto in conferenza stampa insieme a Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Manchester City, ha parlato anche dellarealizzata in campionato contro la Juventus nel 4-4 finale.PRIMA– Kenanha parlato così in conferenza stampa, tornando sulla partita giocata in campionato tempo fa: «Certamente larealizzata contro l’Inter e segnare in generale aumenta la fiducia in sé stessi. Io devo lavorare su me stesso, voglio migliorare e guardare avanti. Spero di segnare ancora più gol in futuro».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «la