Trevisotoday.it - X motors Team in grande stile al Prealpi Master

Leggi su Trevisotoday.it

IlShow è uno degli eventi più attesi dell'intera stagione, non solo per i trevigiani ma anche a livello nazionale, ed in un'occasione così speciale Xnon poteva mancare, portando sul campo ben otto portacolori. Ad aprire la corposa pattuglia della scuderia di Maser sarà.