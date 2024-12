Latinatoday.it - Violenze e minacce di morte alla madre anziana: 31enne finisce in carcere

Leggi su Latinatoday.it

Era accusato di maltrattamenti nei confronti della, picchiata in diverse occasioni, vittima dipsicologiche e anche minacciata di. La polizia ha arrestato undi Latina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in. L'accusa per l'uomo, affetto.