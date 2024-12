Fanpage.it - Violento scontro tra una moto e un camion a Milano: gravissimo un ragazzo di 18 anni

Oggi martedì 10 dicembre in via Arbe 85 aè avvenuto unotra unae un mezzo pesante: ilciclista di 18è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda.