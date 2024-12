Cesenatoday.it - Violento scontro tra ambulanza e furgone: ancora in terapia intensiva uno dei feriti

Resta stabile il quadro clinico delle tre persone coinvolte nell'incidente avvenuto lunedì tra via Capannaguzzo e l'incrocio con via Melona a Cesena, dove a scontrarsi sono state une un'. Il più grave dei tre è Marco Sacchetti, 47 anni di Cervia, che guidava il. Resta in.