Teleclubitalia.it - Villaricca, approvato bilancio ma prosegue protesta minoranza: “Non facciamo salti della quaglia”

Leggi su Teleclubitalia.it

ilconsolidato ama fanno ancora discutere le modalità con cui il sindaco Guadieri è riuscito ad uscire dalla crisi di maggioranza. In aula, esponenti dicon magliette contro il passaggio che ha consentito in extremis di trovare i numeri per proseguire l’esperienza amministrativa. “Noi non– .L'articoloma: “Non” Teleclubitalia.