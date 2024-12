Teleclubitalia.it - Villa Literno, carabinieri notano auto finita fuori strada: morta 44enne in incidente

Leggi su Teleclubitalia.it

Tragedia a. Una donna di 44 anni, di nazionalità inglese, ha perso la vita in unle avvenuto in circostanze ancora da chiarire in periferia. Le generalità complete della vittima non sono ancora state rese note.macchinainIl corpo senza vita .L'articoloinTeleclubitalia.