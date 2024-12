Anteprima24.it - VIDEO/ Pieno generale emergenza, esercitazione congiunta del personale di RFI, 118, FF.OO e Proteziene civile

Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2024,del Comando VVF di Salerno, ha preso parte ad un’insieme adi RFI , 118, FF.OO enell’ ambito della verifica delle procedure previste dal PGE ( piano).La finalità della prova e’ stata quella di testare i tempi di risposta e di coordinamento dei soccorsi all’ interno di una Galleria ferroviaria.L’in questione ha avuto luogo nella Provincia di Salerno, nel Comune di Nocera Inferiore, presso la galleria “Torricchio”( lunga 1434 metri) sulla tratta Salerno-Napoli, durante l’ interruzione della circolazione ferroviaria.Per Il Comando di Salerno hanno partecipato 13 unità complessive. Ile’ stato coordinato sul posto da 2 Funzionari e per l’ occasione e’ stato previsto anche l’ impiego dell’APS Bimodale in dotazione, in uno scenario d’intervento rappresentato dalla simulazione di un principio d’ incendio di un convoglio proveniente dalla stazione di Salerno fermo all’ interno della galleria; la conseguente evacuazione di alcuni passeggeri “figuranti” feriti e’ stata predisposta con un convoglio ferroviario supplementare messo a disposizione dall’ ente gestore.