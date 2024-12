Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 18:45

DEL 10 DICEMBREORE 17.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LO SCIOPERO GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICOIN PROGRAMMA QUESTO VENERDÌ 13 DICEMBRENELLA CAPITALE L’AGITAZIONE COINVOLGERÀ LA RETE ATAC MENTRE ININTERESSATE LE LINEE DI ASTRAL E COTRAL.LO SCIOPERO INTERESSERÀ ANCHE IL PERSONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE, CON DISAGI GIA’ DALLE 21 DI GIOVEDÌ 12FINO ALLE ORE 21:00 DI VENERDÌ 13 DICEMBRE. PASSIAMO ALLA VIABILITA’SUL RACCORDO ANULARETRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNAALTEZZA LABARO E TRA LA NOMENTANA E LA RUSTICA.MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNACODE A TRATTI TRAFIUMICINO E LAURENTINASUL TRATTO URBANO DELLATERAMOCODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITAALTRE CODE SULLA VI CRISTOFORO COLOMBOTRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDEIN DIREZIONE OSTIAINCOLONNAMENTI SULLA VI APONTINA VERSO LATINAALTEZZA POMEZIADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.