Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 12:30

10 DICEMBREORE 12.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA-FIUMICINO E PONTINAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL MARESUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMACODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONESITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI, E SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINAPER IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-PESCARA LA CIRCONE è TORNATA REGOLAREI TRENI REGIONALI REGISTRANO RITARDI FINO A 100 MINUTI, LIMITAZIONI E CANCELNI.