Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 09:15

10 DICEMBREORE 09.05 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE.SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI, PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE SULL’A1 A VALMONTONESUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTROPASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA E Più AVANTI TRA LAURENTINA E LAFIUMICINOIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E CASAL LUMBROSO, TRA LA-FIUMICINO E PONTINA E Più AVANTI TRA APPIA E CASILINASEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINASULLAFIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONETRAFFICATE LE CONSOLATI IN ENTRATA VERSODA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ ATTENZIONEIN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral