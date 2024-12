Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 08:15

9DICEMBREORE 7.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1NAPOLI DOVE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE SONO PRESENTI 6 KM DI CODE PER LAVORI e per incidenti IN DIREZIONESULL’A24TERAMO PER MATERIALE DISPERSO IN COMPLANARE CHIUSO LO SVINCOLO PONTE DI NONA IN USCITA PER IL TRAFFICO DIRETTO A TERAMOSEGNALIAMO SULL’A12TARQUINIA UN INCIDENTE AL KM 10 TRA IL BIVIO-FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIAPRESTARE ATTENZIONESUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTROSul RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E DIRAMAZIONENORDCODE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONESULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONETRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRODA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral