Anconatoday.it - Va in tabaccheria per saldare una bolletta, il titolare finge di registrare il pagamento e si intasca i soldi

Leggi su Anconatoday.it

JESI - Nelle scorse ore la Polizia locale di Jesi ha proceduto a denunciare, per appropriazione indebita, un ex tabaccaio con l’accusa di aver indebitamente trattenuto il denaro consegnato da una cliente per ildi una.I fatti risalgono a qualche settimana fa quando una.