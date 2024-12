Usa oltre 75 premi Nobel scrivono al Senato | No a Robert Kennedy Jr alla sanità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –75hanno firmato una lettera in cui esortano iri a non confermare la scelta del presidente eletto Donald Trump di nominareF.Jr. per guidare il Dipartimento della Salute. Lo riporta il New York Times. Nella lettera si parla di "mancanza di credenziali o esperienza rilevante", definendo .