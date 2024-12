Lapresse.it - Usa, lettera di 75 Premi Nobel al Senato: “No a Robert Kennedy Jr. alla Sanità”

Oltre 75 vincitori delhanno firmato una, indirizzata alUsa, nella quale chiedono di non confermare la nomina diJrguida del dipartimento della. La, ottenuta dal New York Times, rappresenta la prima presa di posizione, in tempi moderni, di un gruppo dicontro una nomina governativa negli Stati Uniti. La nomina diè una delle più contestate tra quelle annunciate dal presidente eletto Donald Trump, a causa di alcune sue posizioni anti scientifiche, come quella sui vaccini.