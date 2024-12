Liberoquotidiano.it - Usa, il ristorante McDonald's in Pennsylvania dove è stato arrestato Mangione

E'arredalla polizia lunedì in un's di Altoona in, Luigi, l'uomo sospettato dell'omicidio del Ceo di United Healthcare, Brian Thompson, ucciso il 4 dicembre a New York. Gli agenti lo hanno fermato dopo la segnalazione di un dipendente del fast food che ha riconosciuto il sospetto dopo che la foto del 26enne era stata diffusa sui media. Aveva con sé una pistola, documenti falsi e alcuni fogli in cui parlava di "parassiti" che "se la sono cercata". Èincriminato inper possesso di arma senza licenza e falsificazione ed ètrattenuto in carcere senza cauzione. Nell'ultimo periodo il ragazzo, figlio di un imprenditore immobiliare del Maryland, viveva a Honolulu, alle Hawaii, in un complesso residenziale, ripreso nelle immagini.