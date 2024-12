Milanotoday.it - Uno speciale Christmas Party nel cuore di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Sabato 14 dicembre arriva in piazza Affari unafesta di Natale a ritmo di musica e live show.La serataPer l'occasione, ci si potrà immergere nella magia delle feste in una location iconica che ospiterà un evento straordinario, con live show e DJ set per ballare tutta la notte.