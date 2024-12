Ilrestodelcarlino.it - Una specie a rischio d’estinzione

Salvaguardare unadi estinzione, nel caso dell’anguilla europea ha anche un risvolto economico. La pesca dell’anguilla negli ultimi tempi ha avuto un crollo verticale, con il numero di esemplari in mare, fiumi e valli, ridotto del 90 per cento. Nella sola Valle di Comacchio dove negli anni ’60 c’era una produzione annua di 300 quintali, oggi se ne commerciano 30. Occorre salvare lae l’Europa ha adottato il progetto Lifeel, per difendere un animale marino minacciato dalle attività dell’uomo sugli habitat naturali, dell’inquinamento e della pesca incontrollata. Lo scorso mese di luglio il gruppo di ricerca dell’Università di Bologna, sempre in collaborazione con la Capitaneria di Porto, aveva liberato circa 3 milioni di larve e una trentina di adulti, di cui venti femmine di 7-8 anni già pronte per la migrazione e dieci maschi, provenienti dalle Valli di Comacchio e dal nord Adriatico, e qualche esemplare dalla laguna toscana di Orbetello nel Tirreno.