Una scavatrice usata per le rapine, due colpi in un'ora in un paese del Foggiano

AGI - Notte di paura ad Apricena, nel, dove sono state messe a segno due. Il primo colpo è avvenuto intorno alle 3 a una rivendita di tabacchi dove i malviventi hanno utilizzato un'automobile come ariete per sfondare la saracinesca e rubare con denaro e tabacchi. La più grave è stata messa a segno dopo meno di ora quando una banda, armata e con il volto coperto, ha sfondato la porta di ingresso di una gioielleria con una pala meccanica. I banditi sono così riusciti a caricare la cassaforte, contenente gioielli e denaro su un furgone per poi fuggire. Durante il colpo i malviventi hanno bloccato la porta di ingresso dell'abitazione dei titolari dell'attività commerciale che vivono nei pressi della gioielleria, picchiando uno dei figli. Poi per assicurarsi la fuga la banda ha cosparso la strada di chiodi a quattro punte e hanno sistemato una catena davanti alla porta carraia della caserma dei carabinieri di Apricena.