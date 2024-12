Agrigentonotizie.it - Un tour negli “States” per far conoscere la cucina agrigentina: il viaggio di Annalisa Pompeo porta i sapori nostrani oltreoceano

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ilannuale in America della food bloggersi è concentrato questa volta su Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Non poteva essere altrimenti e per questo è stato molto più ricco di spunti ed occasioni di condivisione con tanti americani “affamati” di.