Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-12-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara cronaca in apertura di giornale sono stati Ritrovati i corpi dei Dispersi nell’ esplosione al deposito dell’ Eni di Calenzano sarebbero stati individuati nei pressi della sala salgono a 5 le vittime accertate della tragedia 2622 di loro condizioni gravi a seguito della nuova strage sul lavoro Oggi sciopero di due ore con assemblea presidio davanti alla raffineria Eni di Livorno domenica e rabbia perché non si può morire lavorando dicono i sindacati che annunciano Una meditazione nei prossimi giorni è un incendio con molto fumo si è sviluppato nel vano lavanderia dell’ospedale di Vicenza causato Probabilmente dal surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici il fumo ha invaso i locali interrati nell’ala Nord dell’ospedale risalendo in alcuni reparti dei piani superiori e sono stati evacuati per precauzione alcuni pazienti sono stati allontanati dalle unità di chirurgia neurochirurgia e oculistica sospesa l’attività storia sul posto vigili del fuoco e polizia Piazza Ministro dell’Interno turco annunciato che ogni giorno fino a 20.