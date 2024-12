Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto della relazione da parte di Francesco Vitale in studio la procura di Milano è iscritto nel registro degli indagati per falso depistaggio almeno dei Carabinieri relazione alla morte di rami e legami il diciannovenne egiziano morto a Milano la notte tra il 23 e 24 novembre dopo un inseguimento con i militari del nucleo radiomobile i Carabinieri sono stati scritti per falso e frode processuale loro tutela e ora gli inquirenti puntano a verificare se vi siano state o meno missioni o falsità nei verbali e relazioni nei ricostruzioni fornite subito dopo l’incidente una donna di 24 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata ferita è che almeno una coltellata alla schiena fuori dal supermercato di Giussano in provincia di Monza dall’ex Fidel Castro è caduto ieri intorno alle 13:30 La giovane è stata sorpresa alle spalle vicino alla sua auto l’uomo fermato fiore Mi fai vedere i domiciliari proprio per una precedente aggressione Dammi dell’altezza del giovane non avrebbe potuto le mie sono tutte lo stesso provvedimento giudiziario recarti in Brianza o avvicinarsi alla ti potrebbe un’esplosione avvenuta in una raffineria in uno schifo e mi accarezzano ha provocato dei morti 26 feriti e 3 dispersi sulla vicenda la Procura di Prato aperto un’inchiesta per appurare eventuali responsabilità e alcuni testimoni che erano sul posto vengono esportate in queste ore il corpo di Vincenzo Martinelli cinquantunenne autotrasportatore residente a Prato originario di Napoli è stato il primo Mentre per il secondo te Elvira l’esame del DNA la deflagrazione ancora avvertita anche in centri stati dal sito Eni fino a Firenze per la morte del giornalista Andrea Purgatori scomparso nel luglio 2023 la procura diha chiuso le indagini e rischiano di finire sotto processo quattro medici si tratta di sanitari che lo Ebbero in cura il radiologo Franco guardi sto assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara colaiacomo entrambi appartenenti alla sua equipe infine il cardiologo Guido Laudani tutti accusati di omicidio colposo la polizia di altona in Pennsylvania fermato un uomo in relazione all’omicidio del Pio di ionadi telker Brian Thompson avvenuto il 4 dicembre a New York si tratta di Luigi Mangione il quale al momento dell’arresto aveva con sé un documento di 2 pagine all’interno gli agenti hanno letto le frasi questi parassiti se l’erano cercata che mi scuso per ogni complete Trova un andava fatto l’uomo è stato accusato di possesso di arma senza licenza e falsificazione noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa