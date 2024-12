Sbircialanotizia.it - Trump, respinta la richiesta di archiviazione al processo per frode

Per il procuratore generale di New York "il peso del procedimento civile non costituisce un impedimento per i compiti ufficiali del presidente". Il presidente eletto è stato condannato a pagare centinaia di milioni Nessunaper Donaldcondannato a pagare centinaia di milioni allo stato di New York. Lo ha annunciato l'ufficio del procuratore .