Trump: "Putin ha perso, faccia la pace". Zelensky invoca truppe straniere a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyrinsiste nel suo piano di costringereallacon la forza. E accanto al leader dell’opposizione tedesca Merz, in visita a sorpresa a, torna a chiedere più armi alla Germania prima di suggerire un possibile ingresso diin Ucraina finché il Paese non si unirà alla Nato. Un tema che di certo non è nelle corde del presidente eletto degli Stati Uniti Donald, che ormai non sa più come dire che le cose cambieranno, quando tornerà alla Casa Bianca: "vuole fare la, pensa che sia giunto il momento" e anche "dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha: quando perdi 700milane, è giunto il momento", ha dichiarato il tycoon. Di tutt’altra opinione lo zar, che ha sentenziato come "non ci siano dubbi sul fatto che vinceremo" in Ucraina.