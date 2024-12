Anteprima24.it - Trasporti: servizi Eav a rischio venerdì per sciopero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEav aa causa di uno. Lo fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come “per il giorno 13 dicembre 2024 l’organizzazione sindacale Usb provinciale ha proclamato un’azione didi 24 ore, in adesione allogenerale indetto dalla stessa organizzazione nazionale”. Sempre Eav fa sapere come “durante l’ultima proclamazione didella citata organizzazione sindacale, la percentuale di adesione è stata del 5,7% (di quattro ore del 28 ottobre scorso)”. Le motivazioni delloe gli orari dei treni nelle fasce garantite sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.L'articoloEav aperproviene da Anteprima24.it.