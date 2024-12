Trasnova revocati tutti i licenziamenti Stellantis proroga i contratti di fornitura per un anno | salvi per ora 249 lavoratori

Leggi su Open.online

Fumata bianca al tavolo organizzato al ministero delle Imprese sulla vertenza, l’azienda di logistica con sede a Frosinone che nei giorni scorsi aveva annunciato 97, principale cliente dell’azienda laziale, si è impegnata alladel contratto diper un altro, convincendoa revocare il licenziamento collettivo non solo dei suoi 97, ma anche dei dipendenti di Logitech e Teknoservice, aziende che lavorano in subappalto e avevano annunciato rispettivamente 101 e 51 esuberi. Nei prossimi dodici mesi,dovrà trovare comunque una soluzione per i propridiversificando le attività e utilizzando gli strumenti di legge previsti per le situazioni di crisi.La vertenzaLa crisiè scoppiata lo scorso 6 dicembre, quando l’azienda di logistica ha annunciato il licenziamento di 97, cui ha fatto seguito un simile annuncio da parte delle aziende in subappalto Logitech e Technoservice.